Доработка проекта на Yii 1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки149 просмотров

Наш продукт написана на Yii 1. Требуется доработка текущего интерфейса. Описание задачи здесь: https://goo.gl/aa1W86 

Предоставляем доступ к стенду с полностью настроенным окружением.

Ищем человека для долгосрочного сотрудничества. Задач много. 

Yii
8 лет назад
mzhirnov
Михаил 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров