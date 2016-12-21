Имеется необходимость перенастройки имеющегося интернет магазина. Нужно включить функцию показа к основным остаткам товара остатки на складе поставщика по клику товарной группы (товаров относящихся в эту группу 1-5 наименований ). Поставщик со своей стороны веб ...
Перенос сайта с ModX на yii2
Нужно перенести сайт instagramm . ru с modx на yii2.
В заявке просьба указывать сроки и стоимость.
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