Перенос сайта с ModX на yii2

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Закрыт2 заявки103 просмотра

Нужно перенести сайт instagramm . ru с modx на yii2.

В заявке просьба указывать сроки и стоимость.

MODXYii
8 лет назад
V_ll
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров