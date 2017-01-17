Чат на вебсокет

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки110 просмотров

Есть чат на вебсокетах, немного подглючивает (не всегда запускается)+ вроде как стандарт немного изменился. Надо сделать работу стабильной, как часы.

8 лет назад
mihbichkovv
Михаил 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

artemzagurski
29 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$20
10 дней
Артем ответственно отнесся к задаче, разобрался и решил ее. Советую как человека, который умеет доводить дело до конца.
Заказчик спокойно отнесся ко всем возникшим проблемам во время работы. Рекомендую как очень терпеливого и спокойного человека. P.S. Было приятно с вами работать,Михаил)

Заявки фрилансеров

artemzagurski
29 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад