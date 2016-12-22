Добрый день Верстка и натяжка на wordpress. Есть прототип и макеты страниц в psd Подробности в личку
Сделать водяной знак на Bitrix
Добрый день, ищу человека, способного разобраться с уже работающим проектом и выполнить задачу по нему.
Версия движка: 1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5.8. © Битрикс, 2016, версия php 5.5, лицензия на сайт продлевается.
Кастомизаций на сайте много, но в ядре движка ничего не трогали (чего и ждем от будущего исполнителя) – оно обновляется.
Сайт расположен на выделенном сервере. синхронизация товаров происходит с 1С Учет Торговли, оттуда и приходят данные о наличии, стоимости товаров, добавляются новые товары (описание, цены и картинки тоже приходят с УТ), отключаются отсутствующие, в УТ также уходят и заказы с сайта.
ТЗ задачи:
Сейчас на сайте используется защита от копирования изображений: наложение водяных знаков на фотографии. На превью в карточке товара, превью в разделе, и полную фотографию, которая показывается на сайте с помощью модального окна. Все сгенерированные картинки доступны по прямым ссылкам (физически картинка существует, не «на лету» генерится), используются на сторонних ресурсах, вроде писем рассылок.
Каждая фотография товара загружается на сайт без водяного знака, а при выводе на страницу, движок генерирует новое изображение, замощенное водяным знаком (на картинку товара накладывается другая картинка с прозрачным фоном).
Однако, есть товары, для которых водяной знак должен отличаться, все эти товары лежат в одной категории (возможно, с подкатегориями).
Суть задачи следующая: Нужно сделать свой генератор, или внести изменения в существующий, чтоб для товаров, которые лежат в конкретном разделе (или в подкатегории этого раздела), водяной знак был отличающийся от общего. У сайта есть еще и мобильная версия, где тоже нужно такое наложение водяных знаков – сейчас в мобильной версии водяных знаков нет вообще, но нужно учитывать на будущее, что они там будут и тоже будет водяной знак отличаться для одной категории товара.
Обязательно пишите по стоимости и по времени за сколько возьметесь. Сроки не горят, но нужно сделать будет в 1 день. Также, указывать по возможности: умение работы с гитом, какие-то Ваши навыки и/или примеры работ, если вы считаете, что они уместны. Указывайте, пожалуйста, в какие часы Вы можете быть на связи.
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