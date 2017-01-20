Необходимо "доделать" сайт http://www.usashop.in.ua/ 1) Визуально 2) Запустить функционал прием заказов/оплата заказов ( как аналогичная bunddler система) 3) Поддержка работы
Разработка сайта ресторана на Wordpress
Добрый день
Верстка и натяжка на wordpress.
Есть прототип и макеты страниц в psd
Подробности в личку
Заявки фрилансеров
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