Починка тегирования на самописной cms

Добрый день! Сейчас урл на страницу тега прописан без слеша на конце, с него идет редирект на урл со слешем, при прописывании урл сразу со слешем при переходе на него страница не работает. Необходимо настроить корректную работу, чтобы ссылки на страницы тегирования были прямые, без редиректов.