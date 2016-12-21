Починка тегирования на самописной cms

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Закрыт4 заявки96 просмотров

Добрый день! Сейчас урл на страницу тега прописан без слеша на конце, с него идет редирект на урл со слешем, при прописывании урл сразу со слешем при переходе на него страница не работает.  Необходимо настроить корректную работу, чтобы ссылки на страницы тегирования были прямые, без редиректов.

8 лет назад
Whirligig
Винера 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров