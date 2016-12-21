Требуется создать полноценный сайт на удобной CMS по аналогии с примером (точную копию) – https://www.elastique.de/work/ . Прошу в предложениях указывать: CMS , цену и реальные сроки. Оплата строго по факту выполненной работы. Всем спасибо! Проект необходимо завершить ...
Починка тегирования на самописной cms
Добрый день! Сейчас урл на страницу тега прописан без слеша на конце, с него идет редирект на урл со слешем, при прописывании урл сразу со слешем при переходе на него страница не работает. Необходимо настроить корректную работу, чтобы ссылки на страницы тегирования были прямые, без редиректов.
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