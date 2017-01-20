Сделать сайт по образцу

Задача: разработать javascript-плагин для партнеров/дилеров, который позволит им быстро и без знаний программирования добавлять на свои сайты функционал по продаже фресок и фотообоев как на http://www.ortograf.ru/. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/11D255p2PsUQX6ixjm6T3jxg8x9y5QBkKy8p8u-RnNMU/. Требуется исполнитель только ...