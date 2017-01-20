Сделать сайт по образцу

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок140 просмотров

Требуется создать полноценный сайт на удобной CMS по аналогии с примером (точную копию) – https://www.elastique.de/work/ .

Прошу в предложениях указывать: CMS , цену и реальные сроки. Оплата строго по факту выполненной работы. Всем спасибо! Проект необходимо завершить до 28 декабря с.г. 

8 лет назад
Affair1
Андрей 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров