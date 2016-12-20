Отредактировать ReactJS

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Закрыт2 заявки137 просмотров

Всем привет

На проект, который написан на ReactJS, требуется срочно разобраться с ошибкой. Возможно даже правильней - требуется эксперт, который выявит ошибку разработчика и сможет ее исправить

8 лет назад
realogic
Ринат 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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