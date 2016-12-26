Оптимизация скорости открытия одностраничного сайта на Adobe Muse

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка141 просмотр

Здравствуйте! Есть страница на Adobe Muse   aquatron-systems.com.ua

Задача увеличить скорость загрузки.

Инструмент  developers.google.com/speed/pagespeed/insights      показал, что вроде есть что улучшить, а может, и не это главное)

8 лет назад
Andrey4
Андрей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена в срок! Рекомендую Павла как ответственного исполнителя!
Отличный заказчик. Оплата без проблем.

Заявки фрилансеров

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад