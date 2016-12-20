Софт для рассылки по сообществам vk

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно написать софт для рассылки постов по сообществам вк интегрированный с СРА партнеркой  freelancehr.ru 

Особенности:  

В нашей партнерке генерируются реф ссылки, нужно чтобы они автоматически вставлялись в посты размещаемые программой

В первую очередь ищу человека в команду, который сможет реализовать

проект и займется разработкой  ПО с другими функциями и под разные соц

сети для СРА партнерки

Черновик ТЗ:https://docs.google.com/document/d/1MwMcldExmHAoeMmJ8SkT7-0ELdJEofX2ZJwU6-J1-uQ/pub

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8 лет назад
kuchera
Иван 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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