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Софт для рассылки по сообществам vk
Нужно написать софт для рассылки постов по сообществам вк интегрированный с СРА партнеркой freelancehr.ru
Особенности:
В нашей партнерке генерируются реф ссылки, нужно чтобы они автоматически вставлялись в посты размещаемые программой
В первую очередь ищу человека в команду, который сможет реализовать
проект и займется разработкой ПО с другими функциями и под разные соц
сети для СРА партнерки
Черновик ТЗ:https://docs.google.com/document/d/1MwMcldExmHAoeMmJ8SkT7-0ELdJEofX2ZJwU6-J1-uQ/pub
Пишите скайп
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