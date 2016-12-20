Написание процедуры на PL/SQL

Нужно написать код на PL/SQL для следующего примера/тесткейса

Задача звучит так:

Предположим, что у нас есть SQL-скрипт, в котором частично используется динамический SQL

Есть таблицы настроечные, используемые в качестве параметров вызова динамического SQL

В качестве примера предлагается сделать процедуру генерации суррогатных ключей: на вход передается имя таблицы источника, по данным которой формируется ключ, имя таблицы приемника куда в итоге должны быть загружены данные с сформированным ключом

Процедура читает настроечную таблицу, выбирает от туда бизнес ключ/скрипт по формированию PrimaryKey

Таким образом в Oracle должны быть таблицы + процедура PL/SQL (с курсорами и динамическим запросом)