Написание процедуры на PL/SQL

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Закрытнет заявок122 просмотра

Нужно написать код на PL/SQL для следующего примера/тесткейса 

Задача звучит так: 

Предположим, что у нас есть SQL-скрипт, в котором частично используется динамический SQL 

Есть таблицы настроечные, используемые в качестве параметров вызова динамического SQL 

В качестве примера предлагается сделать процедуру генерации суррогатных ключей: на вход передается имя таблицы источника, по данным которой формируется ключ, имя таблицы приемника куда в итоге должны быть загружены данные с сформированным ключом 

Процедура читает настроечную таблицу, выбирает от туда бизнес ключ/скрипт по формированию PrimaryKey 

Таким образом в Oracle должны быть таблицы + процедура PL/SQL (с курсорами и динамическим запросом)

SQL
8 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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