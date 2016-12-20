WP. Реализована функция добавления поста в "избранное" пользователя. На странице поста размещена ссылка "удалить/добавить" которая добавляет или удаляет этот пост из "избранного пользователя" (избранное выводится на отдельной странице). Баг заключается в том что, если находясь ...
Написание процедуры на PL/SQL
Нужно написать код на PL/SQL для следующего примера/тесткейса
Задача звучит так:
Предположим, что у нас есть SQL-скрипт, в котором частично используется динамический SQL
Есть таблицы настроечные, используемые в качестве параметров вызова динамического SQL
В качестве примера предлагается сделать процедуру генерации суррогатных ключей: на вход передается имя таблицы источника, по данным которой формируется ключ, имя таблицы приемника куда в итоге должны быть загружены данные с сформированным ключом
Процедура читает настроечную таблицу, выбирает от туда бизнес ключ/скрипт по формированию PrimaryKey
Таким образом в Oracle должны быть таблицы + процедура PL/SQL (с курсорами и динамическим запросом)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $58
Требуется внести изменения в адаптивную версию сайта - под мобильные устройства. ТЗ предоставляю. Реализация - c помощью CSSВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- После смены языка перестали отображаться товары в каталоге. - Работа с корзиной (убрать лишнее) - Доработать карточку товара (всплывающее окно) И пару мелочей, более подробное + сам сайт вышлю ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо доделать меню для сайта по аналогии с www.altschool.com/ с проработкой мобильной версии. Есть HTML/CSS макет сайта, загвоздка только в меню. Сделать необходимо сейчас. Кто свободен и готов взяться – ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $1
И так на сайте есть платные функции такие как вип,выделение,спецразмещение мне нужно еще добавить подъем обявления на верх и пакет услуг что бы можно было применить все услуги вот сам скрипт yadi.sk/d/sE-U2gVB33xZX8 за все ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Необходимо произвести небольшую доработку сайта http://borsac.ru/ Как сейчас: Если товар распродан, то он продолжает отображаться на сайте с пометкой, что товара нет в наличии Как должно быть: Если товар распродан, он автоматически ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для доработки сайта, нужен программист на Kohana. Предлагаем 400руб в час, около 60 часов работы.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Подробное ТЗ во вложении. Если вкратце - нужна система подбора туров, дизайн и верстка страниц уже готовы. Прошу сразу указывать ориентировочную стоимость и срок. Верстка: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
http://ausganica.ru спарсить: категории / подкатегории, цена, картинка, название товара, артикул, описание, характеристика одному товару может быть присвоено 2 цены (см скрин) нужно будет спарсить отдельно каждый товар, каждому товару своя ценаВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад