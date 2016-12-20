Требуется специалист Jacascript/PHP исправить функцию.

WP. Реализована функция добавления поста в "избранное" пользователя. На странице поста размещена ссылка "удалить/добавить" которая добавляет или удаляет этот пост из "избранного пользователя" (избранное выводится на отдельной странице). Баг заключается в том что, если находясь на странице поста, уже добавленного в избранное, кликнуть быстро два или больше раз по ссылке "удалить", то из избранного удалиться не только этот пост но и один или несколько других добавленных в избранное ранее. Таким образом, находясь на странице любого поста, беспрерывно кликая по ссылке добавить/удалить можно в итоге очистить все избранное, чего происходить не должно.

Еще раз, на практике это происходит так:

находясь на странице поста кликаем ссылку "добавить в избранное" (пост добавляется в избранное, ссылка "добавить в избранное" меняется на ссылку "удалить из избранного"). Кликаем на ссылку "удалить из избранного" (пост удаляется из избранного, ссылка "удалить из избранного" меняется на ссылку "добавить в избранное").

Все хорошо, Но! Если кликнуть на ссылку "удалить" два раза (быстро), то из избранного удалится этот пост и плюс еще один последний добавленный в избранное. Или если просто быстро кликать по ссылке много раз то избранное быстро очистится.

А должно быть так:

находясь на странице поста при многократных кликах по ссылке добавить/удалить, в независимости от скорости кликания, должна происходить строгая очередность обработки запроса: добавился, удалился, добавился, удалился... и именно только этот пост, на котором находимся.

Страница поста:

$userFavList = explode(",", $userFavList);

$addListEl = ' style="display:none"';

$removeListEl = ' style="display:none"';

if(in_array($post->ID, $userFavList)) {

$removeListEl = ' style="display:inline-block"';

$addClass = ' class="added"';

}

else{

$addListEl = ' style="display:inline-block"';

}

?>

>>Удалить из избранного>Добавить в избранное

Файл script.js:

function addToMyFavorite(userId,filmId, el){

var thisEl = jQuery(el);

var actn = 'add';

if(thisEl.hasClass('added')){

actn = 'removed';

}

jQuery.ajax({

url: addToFavoriteParth + "/addons/favorite.php",

data: 'userID=' + userId + '&filmID=' + filmId + '&action=' + actn,

success: function(data){

var flItem = thisEl.parent('.post');

if(data == 'added'){

showLink(thisEl, 'add');

//thisEl.addClass('added');

}

if(data == 'removed'){

//thisEl.removeClass('added');

if(thisEl.hasClass('favListItem')){

flItem.animate({opacity: 0},300,function(){jQuery(this).hide()});

}

showLink(thisEl, 'remove');

}

if(data == 'empty'){

//thisEl.removeClass('added');

flItem.animate({opacity: 0},300,function(){jQuery(this).hide().after('Ничего нет в избранном')});

showLink(thisEl, 'remove');

}

}

});

}

function showLink(el, arg){

var duration = 300;

var linkText = jQuery('.' + arg, el);

var hiddenLink = jQuery('span:hidden', el);

if(linkText.is(':visible')) {

linkText.fadeOut(duration, function(){

if(arg == 'add'){

el.addClass('added');

}

else{

el.removeClass('added');

}

hiddenLink.fadeIn(duration)

})

}

}

Файл favorite.php:

include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/wp-config.php'); global $wpdb; $user_id = $_GET["userID"]; $film_id = $_GET["filmID"]; $actn = $_GET["action"]; $chckClose = $_GET["chk"]; $favList = get_usermeta($user_id, 'favorite_film'); if($chckClose == true){ if(!$favList) echo 'empty'; } if($favList) { $favList = explode(",", $favList); if($actn == 'add') { if(!in_array($film_id ,$favList)) { array_unshift($favList, $film_id); echo 'added'; } } elseif($actn == 'removed'){ $removeFav = array_search($film_id, $favList); unset( $favList[$removeFav]); if($favList){ echo 'removed'; } else{ echo 'empty'; } } $newFavList = implode(",", $favList); update_usermeta( $user_id, 'favorite_film', $newFavList ); } else{ update_usermeta( $user_id, 'favorite_film', $film_id ); echo 'added'; } ?>

Сайт на локале, поэтому продемонстрировать наглядно, к сожалению, не могу. Жду предложений.