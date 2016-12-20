Небольшие правки на бирже

Необходимо произвести небольшую доработку сайта http://borsac.ru/

Как сейчас:

Если товар распродан, то он продолжает отображаться на сайте с пометкой, что товара нет в наличии

Как должно быть:

Если товар распродан, он автоматически принимает статус "Продажа товара приостановлена". Все товары с этим статусом не должны присутствовать в каталоге магазина и в поиске.