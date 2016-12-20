Требуется сделать небольшой личный кабинет для наших клиентов.

Все что нужно указал в ТЗ (см вложение)

Пожеланий по дизайну нет – дизайн проект не требую, нужно только чтобы было аккуратно и понятно все.

Все что касается юридических моментов подключения к Яндекс Кассе – это я беру на себя, от Вас только тех. работы.

Изначально предполагалось делать на Simpla CMS, но рассмотрю Ваши предложения.