Сделать небольшой личный кабинет

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок141 просмотр

Требуется сделать небольшой личный кабинет для наших клиентов. 

Все что нужно указал в ТЗ (см вложение) 

Пожеланий по дизайну нет – дизайн проект не требую, нужно только чтобы было аккуратно и понятно все. 

Все что касается юридических моментов подключения к Яндекс Кассе – это я беру на себя, от Вас только тех. работы. 

Изначально предполагалось делать на Simpla CMS, но рассмотрю Ваши предложения.

8 лет назад
Maestro8989
Евгений 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов

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