Скрипт для мини веб викторины

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок133 просмотра

игра представляет собой викторину ( выбор ответов) есть верстка. прикладываю тз с логикой и вопросами, а также макеты дизайна.

оплата поэтапная.( показываете первую часть на своем хостинге, получаете

оплату итд.) от вас жду стоимость разработки и срок. шаблонные ответы в

бан

8 лет назад
kuchera
Иван 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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