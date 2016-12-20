Скрипт для мини веб викторины

игра представляет собой викторину ( выбор ответов) есть верстка. прикладываю тз с логикой и вопросами, а также макеты дизайна.

оплата поэтапная.( показываете первую часть на своем хостинге, получаете

оплату итд.) от вас жду стоимость разработки и срок. шаблонные ответы в

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