Переверстать лендинг

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Закрыт1 заявка79 просмотров

Добрый день!  

Суть проекта заключается в следующем: у нас есть готовый лендинг, но нам нужно его обновить, переверстав его по новому

стандарту.  

То есть сделать:  

- все заголовки, отступы, шрифты так как это дано в стандарте;  

- поправить цветовую палитру;  

- расположение текстовых блоков;  

- кнопки;  

- таблицы;  

- адаптивность;  

Нужно сделать как техническую, так и визуальную переделку!  

Ссылка на стандарт, по которому нужно сделать: standards.usa.gov/  

Укажите пожалуйста примерную цену, а также сроки, за которые сможете выполнить наш проект

8 лет назад
kuchera
Иван 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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