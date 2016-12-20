Переверстать лендинг

Добрый день!

Суть проекта заключается в следующем: у нас есть готовый лендинг, но нам нужно его обновить, переверстав его по новому

стандарту.

То есть сделать:

- все заголовки, отступы, шрифты так как это дано в стандарте;

- поправить цветовую палитру;

- расположение текстовых блоков;

- кнопки;

- таблицы;

- адаптивность;

Нужно сделать как техническую, так и визуальную переделку!

Ссылка на стандарт, по которому нужно сделать: standards.usa.gov/

Укажите пожалуйста примерную цену, а также сроки, за которые сможете выполнить наш проект