Разработка системы рассылки почтовых сообщений вложениями и отчетности

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки144 просмотра

Разработка системы рассылки почтовых сообщений вложениями и отчетности по е-mail маркетингу. Оплата по договоренности.

8 лет назад
Kassel_pro
Мария 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

PHPShell
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
26 отзывов(-2)
8 лет назад
$50
20 дней
Сергей отлично знает свое дело. Быстро вник в суть задания и сразу приступил к работе. Внимательно выслушивал пожелания к проекту. Довольно гибок в случае внесения изменений в ТЗ по ходу работы. Вносил альтернативные предложения, что улучшило программу. Работой довольны.
Отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

PHPShell
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
26 отзывов(-2)
8 лет назад