Разработка системы рассылки почтовых сообщений вложениями и отчетности

Сергей отлично знает свое дело. Быстро вник в суть задания и сразу приступил к работе. Внимательно выслушивал пожелания к проекту. Довольно гибок в случае внесения изменений в ТЗ по ходу работы. Вносил альтернативные предложения, что улучшило программу. Работой довольны.