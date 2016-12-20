PHP программист с репой конвертировать MySql в YML+XML

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки58 просмотров

На проект нужен человек с репутацией. Никаких предоплат, оплата частями по мере выполнения. Требуется а) базу данных MySql сайта (описание полей

предоставим) сконвертировать в YML для Yandex.Market (так, чтобы яндекс

это проглотил), б) ту же базу конвертировать в карту сайта в

общепринятом формате, работы на сутки примерно, оплата по 2т.р. за пункт

(общий бюджет 4т.),

MySQLPHP
8 лет назад
kuchera
Иван 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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