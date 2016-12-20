Разработка сайтов на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки72 просмотра

Нужен сайт с дизайном (иллюстрации мы позже заменим на отрисованные нашим дизайнером) и функционалом https://premium.wpmudev.org/

(продажа плагинов, тем, хостинга, курсов с одной платформы).

Понимаем, это большой проект, подразумевающий долгосрочное сотрудничество;

интересует вилка цен и диапазон сроков хотя бы +/- 20%.

WordPress
8 лет назад
kuchera
Иван 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров