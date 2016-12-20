Сделать интеграцию сервисов на странице через javascript. Прилагается четкое ТЗ и ссылки на описания необходимых в работе методов. Для выполнения задачи необходимо владеть php, javascript и английским)) Знание майкрософтовских сервисов есть плюсом, но не обязательно. ...
Разработка сайтов на WP
Нужен сайт с дизайном (иллюстрации мы позже заменим на отрисованные нашим дизайнером) и функционалом https://premium.wpmudev.org/
(продажа плагинов, тем, хостинга, курсов с одной платформы).
Понимаем, это большой проект, подразумевающий долгосрочное сотрудничество;
интересует вилка цен и диапазон сроков хотя бы +/- 20%.
Заявки фрилансеров
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