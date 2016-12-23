Сделать интеграцию сервисов через javascript

Сделать интеграцию сервисов на странице через javascript. Прилагается четкое ТЗ и ссылки на описания необходимых в работе методов. Для выполнения задачи необходимо владеть php, javascript и английским)) Знание майкрософтовских сервисов есть плюсом, но не обязательно. Если сработаемся - периодические регулярные задачи в будущем.