Сделать интеграцию сервисов через javascript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

Сделать интеграцию сервисов на странице через javascript.  Прилагается четкое ТЗ и ссылки на описания необходимых в работе методов. Для выполнения задачи необходимо владеть php, javascript и английским)) Знание майкрософтовских сервисов есть плюсом, но не обязательно. Если сработаемся - периодические регулярные задачи в будущем.

JavaScriptPHP
8 лет назад
maxikola
42 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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