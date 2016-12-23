Всем привет. Ищу разработчика знакомого с liquid (работа с облачной ecommerce https://www.shopify.com/). Задача: Есть магазин и его страницы категории (коллекция) https://viscontibags.com.ua/collections/mujskie-koshelki и индексируемого тега https://viscontibags.com.ua/collections/mujskie-koshelki/bigНеобходимо для страниц тегов (пример выше) добавить возможность отображения своих ...
Сделать интеграцию сервисов через javascript
Сделать интеграцию сервисов на странице через javascript. Прилагается четкое ТЗ и ссылки на описания необходимых в работе методов. Для выполнения задачи необходимо владеть php, javascript и английским)) Знание майкрософтовских сервисов есть плюсом, но не обязательно. Если сработаемся - периодические регулярные задачи в будущем.
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