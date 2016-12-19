Необходимо реализовать тестовую страницу на php которая через введенные в форму адреса занесенные в sql предлагала бы совпадения и отображала бы их на яндекс картах. В форме ввода должно стоять автоподставление возможных ...
Подправить таблицу вывода для плагина Woocommerce Email Report
Сайт WordPress + WooCommerce.
Есть уже готовый плагин, который генерирует таблицу продаж и высылает на почту.
Плагин Woocommerce Email Report, скачан с вордпресc.орг
По стандартну в таблице выводится список заказов в день, вот так: (Во всех таблицах период месяц по дефолту стоит, так и нужно)
Дата | Заказов | Сумма заказов
--------------------------------------------------
18.12.16 | 1 | $10
19.12.16 | 2 | $20
а мне нужно вывести в таблице проданные товары, пример:
Дата\Товар | Товар А (белый цвет) | Товар А (черный цвет) | Товар Б | Товар В | Товар Г
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.12.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
19.12.16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего | 1 | 2 | 2 | 0 | 1
Всего 4 товара, один из них двух вариаций.
Еще нужно две простых таблицы с разделениям не по дате, а по странам и регионам.
То есть:
Дата\Товар | Товар А (белый цвет) | Товар А (черный цвет) | Товар Б | Товар В | Товар Г
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Страна 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Страна 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1
Если все обобщить - нужно написать запрос к БД (так работает плагин) и вывести нужные данные в таблицу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть магазин, написанный на shopcms - необходимо починить обновление товаров с файла, выгружаемого из 1C В заявке указывайте примерную цени с сроки по данной задача, а также обязательно указывайте - был ли ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
На сайте http://rassada-zemlyaniki.ru/ необходимо сделать выпадающее меню в одном из пунктов (см.скрин). ФТП нет, только админпанель.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Программа которая автоматически отвечает на вопросы. В программу поступают с сайта вопросы, программа подбирает автоматически ответы от 1 до 15 штук, и потом направляется на сайт вопрос вместе с ответами.Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт, компилируется на Java Соответственно нужна его доработка и поддержка. Интересует ваш опыт, квалификация и стоимость работ. ПС. Желаемая стоимость работ – ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется разработка CRM-системы с расширенным функционалом для компании по производству и продаже элитной обуви и других проектов в рамках этой компании. Основные функции: - этапы сделки, начиная от привлечения клиента, заканчивая ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт www_alasha_kz на фрейморке Codelgniter. Месяц назад был перенесен на другой хостинг, после чего стал некорректно работать.На данный момент 2 проблемы, которые необходимо решить: 1. При переходе на внутренние страницы открываются не те ссылки, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищем разработчика для помощи с автоматизацией SEO-задач. Работа над крупным проектом. Компания работает полностью в белую, поэтому пока что ограничены только Обязанности: Оценка трудозатрат по задачам;Настройка сервера и БД (MySQL);Интеграция со сторонними ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад