Подправить таблицу вывода для плагина Woocommerce Email Report

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Закрыт2 заявки104 просмотра

Сайт WordPress + WooCommerce.

Есть уже готовый плагин, который генерирует таблицу продаж и высылает на почту.

Плагин Woocommerce Email Report, скачан с вордпресc.орг

По стандартну в таблице выводится список заказов в день, вот так:  (Во всех таблицах период месяц по дефолту стоит, так и нужно)

Дата              | Заказов  |  Сумма заказов  

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18.12.16        |    1           |  $10    

19.12.16        |    2           |  $20            

а мне нужно вывести в таблице проданные товары, пример:

Дата\Товар   | Товар А (белый цвет)  |  Товар А (черный цвет) |  Товар Б  |  Товар В  |  Товар Г

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18.12.16        |    1                               |  0                                    |  1             |  0            |  0

19.12.16        |    0                               |  2                                    |  1             |  0            |  1

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Всего             |    1                               |  2                                    |  2             |  0            |  1

Всего 4 товара, один из них  двух вариаций.

Еще нужно две простых таблицы с разделениям не по дате, а по странам и регионам.

То есть:

Дата\Товар   | Товар А (белый цвет)  |  Товар А (черный цвет) |  Товар Б  |  Товар В  |  Товар Г

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Страна 1        |    1                               |  0                                    |  1             |  0            |  0

Страна 2        |    0                               |  2                                    |  1             |  0            |  1

Если все обобщить - нужно написать запрос к БД (так работает плагин) и вывести нужные данные в таблицу.

WooCommerceWordPress
8 лет назад
ArtGana
Льюис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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