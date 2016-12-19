Подправить таблицу вывода для плагина Woocommerce Email Report

Сайт WordPress + WooCommerce.

Есть уже готовый плагин, который генерирует таблицу продаж и высылает на почту.

Плагин Woocommerce Email Report, скачан с вордпресc.орг

По стандартну в таблице выводится список заказов в день, вот так: (Во всех таблицах период месяц по дефолту стоит, так и нужно)

Дата | Заказов | Сумма заказов

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18.12.16 | 1 | $10

19.12.16 | 2 | $20

а мне нужно вывести в таблице проданные товары, пример:

Дата\Товар | Товар А (белый цвет) | Товар А (черный цвет) | Товар Б | Товар В | Товар Г

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18.12.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0

19.12.16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1

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Всего | 1 | 2 | 2 | 0 | 1

Всего 4 товара, один из них двух вариаций.

Еще нужно две простых таблицы с разделениям не по дате, а по странам и регионам.

То есть:

Дата\Товар | Товар А (белый цвет) | Товар А (черный цвет) | Товар Б | Товар В | Товар Г

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Страна 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0

Страна 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1

Если все обобщить - нужно написать запрос к БД (так работает плагин) и вывести нужные данные в таблицу.