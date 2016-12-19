После переноса сайта перестали работать внутренние страницы

Сайт www_alasha_kz на фрейморке Codelgniter. Месяц назад был перенесен на другой хостинг, после чего стал некорректно работать.На данный момент 2 проблемы, которые необходимо решить:

1. При переходе на внутренние страницы открываются не те ссылки, например вместо www_alasha_kz/index_php/restaurant открывается ссылка без index_php ( www_alasha_kz/restaurant). Из-за этого не выводятся необходимые формы.

2. Не работает виртуальный тур, скрин ошибки http://easycaptures.com/fs/uploaded/1154/5984960711.jpg

При необходимости могу скинуть бэкап или доступы FTP.