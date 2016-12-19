После переноса сайта перестали работать внутренние страницы

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Закрыт4 заявки127 просмотров

Сайт www_alasha_kz на фрейморке Codelgniter. Месяц назад был перенесен на другой хостинг, после чего стал некорректно работать.На данный момент 2 проблемы, которые необходимо решить: 

1. При переходе на внутренние страницы открываются не те ссылки, например вместо www_alasha_kz/index_php/restaurant  открывается ссылка без index_php ( www_alasha_kz/restaurant). Из-за этого не выводятся необходимые формы. 

2. Не работает виртуальный тур, скрин ошибки http://easycaptures.com/fs/uploaded/1154/5984960711.jpg

При необходимости могу скинуть бэкап или доступы FTP.

8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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