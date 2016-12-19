Разработка каталога продукции

Создание каталогов продукции "гибкий камень" и доработка фотогалереи на сайте:microspheres.com.ua

Пример как хотим видеть каталог на сайте:

http://galliardo.com.ua/katalog-kamnya

Там разделяется камень по цветовой гамме. Это очень удобно для заказчика.

Предлагаю разместить каталог не на странице товара, а ссылкой с переходом на каталог

Нужны следующие разделы каталога камня:

Мрамор

Гранит

Травертин

Сланец

Оникс

все камни, должны иметь такой же цветовой набор как на сайте http://galliardo.com.ua/katalog-kamnya

Картинки тоже должны раскрываться или увеличиваться. Клиент должен видеть номенклатуру и цену. Как лучше это сделать, чтобы удобно было устанавливать? Цен не много: премиум и страндарт.

Цена на стандарт- 200 грн/м.кв. Как раз стандарты у нас в фотогалерее и размещены.

Премиум класс дороже - 500 грн/м.кв. Он один в один повторяет рисунок камня или цвет серо-буро-малиновый, или это камень, который понравился заказчику, а его в каталоге нет. Это индивидуальные работы под заказ. Таких хватает.

Фрески идут в одну цену, разделять по цветовой гамме тоже не нужно. но название должно быть. цена 500 грн/м.кв

Также, отдельно нужна галерея работ.

Надеюсь, Вы нам сможете помочь.