Для магазина sport-z.one необходимо три парсера с сайтов поставщиков

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Закрыт4 заявки135 просмотров

Для магазина sport-z.one необходимо три парсера с сайтов поставщиков:ru.fooddirect.asia/b2b.fitnessdesign.ruНужно ежедневное обновление остатков, цен. На отсутствующие товары менять статус в карточки "нет в наличии", если появились новые – заводить новые карточки товара.Пишите, пожалуйста, стоимость и время.

8 лет назад
Nyjno100
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров