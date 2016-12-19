Https для wordpress

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Закрыт4 заявки82 просмотра

Необходимо перевести сайт с http на https, ssl сертификат уже подключен к сайту на хостинге, но при его включении выходит ошибка переадресации. Сайт на wordpress - bodymass59.ru. Сколько на это нужно времени и сколько будет это стоять?

WordPress
8 лет назад
KolyanBodyMass
Николай 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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