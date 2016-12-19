Специалист по Helix Framework, joomla 3.0

Сегодня обнаружили ошибку по поиску товаров на нашем сайте http://100shin.com.ua. К примеру в поиске задаем параметры размер 315, потом 80 потом 22,5 и нажимаем поиск, то увидим надпись - Поиск не дал результатов. Но в то же ...