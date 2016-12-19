Специалист по Helix Framework, joomla 3.0

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки100 просмотров

Требуется специалист для доработок шаблона сайта http://www.ecodom.su, в частности нужно сделать иконки под первым слайдом активными, чтобы можно было на них нажать и перейти на расшифровку.

Joomla
8 лет назад
GALAKTIKARA
Илья 
54 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров