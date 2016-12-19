Переработать действующий сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок109 просмотров

Есть функционирующий сайт на Вордпрессе. Пришло время его немного обновить/доработать с учетом новых пожеланий.

Если кто готов взяться - оставляйте заявки, ТЗ вышлю в переписке.

WordPress
8 лет назад
vwvodik
50 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров