Приветствую, нужен программист c навыками верстки в 1 лице, чтобы подправить некоторые баги и сделать некоторые доработки по проекту. В дальнейшем готов сотрудничать в долгосрочную по созданию сайтов, разработке модулей, верстке. ...
Необходимо доработать карту на Битрикс
Есть карта selipoehal.ru/maps/ ее доработать. Кто знает Битрикс пишите, нужно сделать оперативно. Спасибо!
Вот что нужно:
1. Необходимо сделать так, чтобы: меню категорий были скрыты при загрузки карты и выглядели не так http://joxi.ru/52aNjnoI4benLA а вот так joxi.ru/gmvgZDpfx43gw2
2. Карта должна показывать только Россию (т.е. отцентровать)
3. Что бы разделы в меню категорий http://joxi.ru/8An5PzZtj7WGq2 не были выделены (нажмите на раздел что бы понять о чем речь), и при этом все точки на карте отображались. А если нажать на раздел слева то на карте точки отображаются только этого пункта меню, например я нажимаю гостиницы и у меня на карте пропадают все все точки кроме гостиниц. А сейчас работает так, что если все пункты не выделишь http://joxi.ru/8An5PzZtj7WGq2 то точки не отображаются вообще.
Напишите стоимость и сроки по работам, спасибо.
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