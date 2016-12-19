Добавить checked в форму

Есть форма

.....Сохранить в которой есть одно поле в котором можно в базу сохранить любое число, например 1,0,9. Нужно вместо этого поля сделать checked, который бы:

1. По умолчанию он должен показать checked если в базе в поле "XXX" значение 1 или unchecked если там 0.