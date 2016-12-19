Добавить checked в форму

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Завершен9 заявок204 просмотра

Есть форма 

.....Сохранить в которой есть одно поле в котором можно в базу сохранить любое число, например 1,0,9. Нужно вместо этого поля сделать checked, который бы:

1. По умолчанию он должен показать checked если в базе в поле "XXX" значение 1 или  unchecked если там 0.

2. Если выбрать checked то в базу записать 1, если убрать то записать 0.

8 лет назад
Flautr1
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

artemzagurski
29 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$2
1 день
Все отлично! Все пожелания были учтены и реализованы. Сотрудничеством доволен.
Чётко поставленные требования,помощь в тестировании) Сотрудничеством очень доволен)

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artemzagurski
29 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад