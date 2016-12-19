Требуется программист PHP для исправления мелких багов в рабочем проекте. Оплата по часовой.
Добавить checked в форму
Есть форма.....Сохранить в которой есть одно поле в котором можно в базу сохранить любое число, например 1,0,9. Нужно вместо этого поля сделать checked, который бы:
1. По умолчанию он должен показать checked если в базе в поле "XXX" значение 1 или unchecked если там 0.
2. Если выбрать checked то в базу записать 1, если убрать то записать 0.
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