Поддержка и доработка онлайн софта

Здравствуйте!

На постоянной основе требуется разработчик для работы с системой онлайн бронирования

http://sticket.net/en/

Система написана на Zend 1.12 с использованием MySql, Redis, jQuery.

На постоянной основе нужен ответственный разработчик для решения текущих задач, в начале не очень сложных.

Месячный бюджет $300, пишите какое количество часов готовы предложить и какой опыт с Zend и другими фпейморками.

Работать нужно будет через git, весь код будет проверяться и тестироваться лично мной.