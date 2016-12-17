Подключение кода для редиректа страницы

Есть проблема на стороне сервиса имейл рассылок, когда

нет вообще в сервисе рассылок опции редиректа на страницу

"после подписки" (страница подтверждения).

Каким-то образом нужно сделать так, чтобы с помощью определенного

кода или скрипта происходил данный переброс

автоматом человека на страницу подтверждения после подписки

его на основном лендинге.

Подробно поясню каждому что и как в деталях

кто оставит заявку.