Подключение кода для редиректа страницы

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Закрыт2 заявки123 просмотра

Есть проблема на стороне сервиса имейл рассылок, когда

нет вообще в сервисе рассылок опции редиректа на страницу

"после подписки" (страница подтверждения).

Каким-то образом нужно сделать так, чтобы с помощью определенного

кода или скрипта происходил данный переброс

автоматом человека на страницу подтверждения после подписки

его на основном лендинге.

Подробно поясню каждому что и как в деталях

кто оставит заявку.

8 лет назад
vetrus78
Виталий 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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