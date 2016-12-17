не работает карта http://psychologryadom.ru/kontakty необходимо поправить чтобы заработала карта. и объяснить где это находится чтобы потом делать самому.
Сделать модуль для сайта и починить существующий по аналогу
Для сайта: smofast.com
Необходимо откорректировать работу некоторых скриптов на сайте.
Есть модули на сайте по работе с социальными сетями.
Исправить старые 2 модуля по Instagram и 1 модуль по Twitch и Одноклассникам
Скрипт сайта: самописный. Модули шаблонные (есть много других, на основе их отредактировать старые и в случаи чего новый).
Надеюсь на долгосрочное сотрудничество по проекту и следующим заказам.
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