Сделать модуль для сайта и починить существующий по аналогу

Для сайта: smofast.com

Необходимо откорректировать работу некоторых скриптов на сайте.

Есть модули на сайте по работе с социальными сетями.

Исправить старые 2 модуля по Instagram и 1 модуль по Twitch и Одноклассникам

Скрипт сайта: самописный. Модули шаблонные (есть много других, на основе их отредактировать старые и в случаи чего новый).

Надеюсь на долгосрочное сотрудничество по проекту и следующим заказам.