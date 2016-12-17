Сделать модуль для сайта и починить существующий по аналогу

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок166 просмотров

Для сайта: smofast.com

Необходимо откорректировать работу некоторых скриптов на сайте.

Есть модули на сайте по работе с социальными сетями.

Исправить старые 2 модуля по Instagram и 1 модуль по Twitch и Одноклассникам

Скрипт сайта: самописный. Модули шаблонные (есть много других, на основе их отредактировать старые и в случаи чего новый).

Надеюсь на долгосрочное сотрудничество по проекту и следующим заказам.

8 лет назад
SMMmsk
30 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
45 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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