Написать парсер выдачи XML Яндекс

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Закрыт4 заявки170 просмотров

Есть уже готовый парсер, правда там формирует не совсем те результаты что мне нужны.

Его посмотреть можно тут: https://goo.gl/gh4gYR

Мне нужно, чтобы работал так:

Задаются исходные значения: регион, список запросов.

Результат формируется в виде таблицы: Порядковый номер, Урл страницы, Тайтл, Сниппет.

8 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

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