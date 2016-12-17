Написать парсер выдачи XML Яндекс

Есть уже готовый парсер, правда там формирует не совсем те результаты что мне нужны.

Его посмотреть можно тут: https://goo.gl/gh4gYR

Мне нужно, чтобы работал так:

Задаются исходные значения: регион, список запросов.

Результат формируется в виде таблицы: Порядковый номер, Урл страницы, Тайтл, Сниппет.