Спарсить товары с сайта

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Закрыт5 заявок153 просмотра

Здравствуйте! 

Нужно спарсить товары с lubidom.ru в цмс Shop-Script, заливка напрямую в БД. Информация о товаре нужна вся (комплектации и пр.) 

Пишем стоимость/сроки

8 лет назад
andreypo999
Андрей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров