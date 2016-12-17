Сайт на движке Тamaranga нужно доработать.

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Закрыт3 заявки125 просмотров

Движек удобный и хороший заточен специально под доски объявлений, схематичные техзадания и коды для программистов. Нужно доделать сайт бесплатных объявлений doska13.com Мне как заказчику удобней разбить всю работу на маленькие части и поэтапно этими частями закрывать. Работы на сайте еще видано не видано. В файлах прикладываю к проекту ТЗ. Программиста ищу на долговременной основе, примерно по ценам чуть ниже среднего уровня на рынке. 

8 лет назад
loba0013
Андрей 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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