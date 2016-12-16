Для веб сервиса на Phytone, по сбору контента с групп ВК, требуется развернуть Томита-Парсер, чтобы отсеивать результаты сбора по ключевым словам и вытаскивать необходимую информацию. Для тех, кто уже работал с Томита-Парсером! ...
Ищем специалиста по парсингу
Ищу исполнителя который грамотно и ответственно построит скрипт, который будет парсировать данные с flashscore.com.
Знания Phantom JS обязательно.
(Вид объявления: тендерный
Заявки фрилансеров
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