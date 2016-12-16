Ищем специалиста по парсингу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок116 просмотров

Ищу исполнителя который грамотно и ответственно построит скрипт, который будет парсировать данные с flashscore.com

Знания Phantom JS обязательно.  

(Вид объявления: тендерный

JavaScript
8 лет назад
skarlatyg
Юрий 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров