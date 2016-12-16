Интегрировать форму подписки. Интеграция заявок с Amocrm

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки145 просмотров

Добрый день! 

1. Установить форму pop-up на сайт www.ideal-kover.ru  Форма создана, доступ к getresponse дам (вставить код на сайт)

2.  Интегрировать форму заявки на сайте с формой getresponse (просто все заявки должны попадать в базу подписчиков на getresponse, всего одна форма) 

3. Интегрировать отправку заявок в amocrm (аккаунт само есть)

4. Заменить телефон на сайте

AmoCRM
8 лет назад
serebroooo
Эдуард 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров