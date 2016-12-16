Интегрировать форму подписки. Интеграция заявок с Amocrm

Добрый день!

1. Установить форму pop-up на сайт www.ideal-kover.ru Форма создана, доступ к getresponse дам (вставить код на сайт)

2. Интегрировать форму заявки на сайте с формой getresponse (просто все заявки должны попадать в базу подписчиков на getresponse, всего одна форма)

3. Интегрировать отправку заявок в amocrm (аккаунт само есть)

4. Заменить телефон на сайте