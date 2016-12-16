Правки на WordPress

Сайт hidromak com ua

1. Сделатьпонятный плагин или как лучше чтобы писать для SEO (заголовок, описание, ключи)

2. Проверитьвсе страницы которые есть на сайте и убрать все лишнее. Найти дубли или ошибки.

3. Проанализироватькод сайта и посмотреть что можно с него убрать лишнее

4. Убратьпомощника онлайн

Как быстро это можно сделать? И сколько денег?