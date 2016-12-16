Правки на WordPress

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Закрыт4 заявки130 просмотров

Сайт hidromak com ua

 

1.      Сделатьпонятный плагин или как лучше  чтобы писать для SEO (заголовок, описание, ключи)

2.      Проверитьвсе страницы которые есть на сайте и убрать все лишнее. Найти дубли или ошибки.

3.      Проанализироватькод сайта и посмотреть что можно с него убрать лишнее

4.      Убратьпомощника онлайн

Как быстро это можно сделать? И сколько денег?

WordPress
8 лет назад
UnlimG
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров