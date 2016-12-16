Изменить телефон на сайте. Интегр. amo crm с заявкой, форма подписки

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка137 просмотров

Добрый день!

1. Заменить телефон на сайте

Сайт www.ideal-kover.ru Доступ к хостингу дам

2.  Установить форму pop-up на сайт www.ideal-kover.ru  Форма создана, доступ к getresponse дам

3. Интегрировать формы заявок на сайте где есть e-mail с формой getresponse (просто все заявки должны попадать в базу подписчиков на getresponse) 

4. Интегрировать отправку заявок с amocrm

AmoCRM
8 лет назад
serebroooo
Эдуард 
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров