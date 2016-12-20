Установка API на сайт на PHP

Есть сайт poersmart.by (все доступы есть), движок какой-то самописный, нужно скопировать его на poersmart.ru и прикрутить к нему прием платежей через Яндекс.Кассу. Рассмотрю адекватные предложения с ценой. Пожалуйста, пишите, только если ...