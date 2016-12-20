Установка API на сайт на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок177 просмотров

Здравствуйте! Необходимо внедрить API стороннего сервиса на сайт на PHP.

Информация об API и инструкция по установке:

API: https://files.icq.net/get/QRfjGQz0OFHRBZVB3EbDE95853a16a1af

В заявке указывайте, пожалуйста, цену и срок.

PHP
8 лет назад
ostapx1
Остап 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$50
3 дня
Все отлично. Быстро и качественно. Буду обращаться еще.
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад