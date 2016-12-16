Здравствуйте. в приложение архив с документацией. Для формы есть несколько полей: -Номер заказа ( Это значение должно быть уникальным и не может повторяться. ) -Имя -Телефон ...
Сознание сайта обмена криптовалют
нужен php кодер который напишет скрипт для интернет-магазина с продаже крипто валют.
сайт долеж быть полу автоматическим, высчитывать курс, принимать деньги и
сигнализировать о поступление средств, для того чтобы администратор мог в
ручную отправить деньги по указанном адресу.
работать с кошельками киви, паер, приват24, сбербанк, покупать денежные ключи бирж и тд так
же обменивать криптовалюты трех видов,
пользователь мог создать личный кабинет где будут накапливаться бонусы
Кодер нужен так же для дальнейшего сотрудничества
Скрипт принадлежит в конечном результате заказчику и разработчик не имеет права на дальнейшее его использование.
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сейчас я разрабатываю ТЗ и когда его закончу то скину всем желающим и буду
обсуждать цену и время выполнения и дальнейшее сотрудничество. ПРИМЕР ТЗ
УЖЕ ЕСТЬ :) но я еще над ним работаю и привожу его в более-менее
нормальный вид
пример сайтов: utbs.ws/ или bitcoin-obmen.com/
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Так же прошу не предлагать свои услуги если Вы хотите предоплату получить,
поймите я Очень заитересована в создании данного проекта и иметь дело с
мошенниками не хочу. И сразу отказываю в сотрудничестве кодеру который
оценивает свою работу в 5 000 р. :) это смешно !
ОПЛАТА БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ЛИБО ЧЕРЕЗ САЙТ либо ( что очень хотелось бы) в заключении договора подряда у нотариуса :)
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Пишите цену и срок выполнения работы. Цену указывайте пожалуйста в виде сметы,
цена должна быть расписана до мелочей
Прошу прощения что не отвечал. Исполнитель найден, пока решаем технические вопросы.
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