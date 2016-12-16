Сознание сайта обмена криптовалют

нужен php кодер который напишет скрипт для интернет-магазина с продаже крипто валют.

сайт долеж быть полу автоматическим, высчитывать курс, принимать деньги и

сигнализировать о поступление средств, для того чтобы администратор мог в

ручную отправить деньги по указанном адресу.

работать с кошельками киви, паер, приват24, сбербанк, покупать денежные ключи бирж и тд так

же обменивать криптовалюты трех видов,

пользователь мог создать личный кабинет где будут накапливаться бонусы

Кодер нужен так же для дальнейшего сотрудничества

Скрипт принадлежит в конечном результате заказчику и разработчик не имеет права на дальнейшее его использование.

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сейчас я разрабатываю ТЗ и когда его закончу то скину всем желающим и буду

обсуждать цену и время выполнения и дальнейшее сотрудничество. ПРИМЕР ТЗ

УЖЕ ЕСТЬ :) но я еще над ним работаю и привожу его в более-менее

нормальный вид

пример сайтов: utbs.ws/ или bitcoin-obmen.com/

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Так же прошу не предлагать свои услуги если Вы хотите предоплату получить,

поймите я Очень заитересована в создании данного проекта и иметь дело с

мошенниками не хочу. И сразу отказываю в сотрудничестве кодеру который

оценивает свою работу в 5 000 р. :) это смешно !

ОПЛАТА БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ЛИБО ЧЕРЕЗ САЙТ либо ( что очень хотелось бы) в заключении договора подряда у нотариуса :)

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Пишите цену и срок выполнения работы. Цену указывайте пожалуйста в виде сметы,

цена должна быть расписана до мелочей

Прошу прощения что не отвечал. Исполнитель найден, пока решаем технические вопросы.