Сознание сайта обмена криптовалют

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок260 просмотров

нужен php кодер который напишет скрипт для интернет-магазина с продаже крипто валют. 

сайт долеж быть полу автоматическим, высчитывать курс, принимать деньги и

сигнализировать о поступление средств, для того чтобы администратор мог в

ручную отправить деньги по указанном адресу. 

работать с кошельками киви, паер, приват24, сбербанк, покупать денежные ключи бирж и тд так

же обменивать криптовалюты трех видов, 

пользователь мог создать личный кабинет где будут накапливаться бонусы 

Кодер нужен так же для дальнейшего сотрудничества 

Скрипт принадлежит в конечном результате заказчику и разработчик не имеет права на дальнейшее его использование. 

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сейчас я разрабатываю ТЗ и когда его закончу то скину всем желающим и буду

обсуждать цену и время выполнения и дальнейшее сотрудничество. ПРИМЕР ТЗ

УЖЕ ЕСТЬ :) но я еще над ним работаю и привожу его в более-менее

нормальный вид 

пример сайтов:  utbs.ws/ или bitcoin-obmen.com/ 

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Так же прошу не предлагать свои услуги если Вы хотите предоплату получить,

поймите я Очень заитересована в создании данного проекта и иметь дело с

мошенниками не хочу. И сразу отказываю в сотрудничестве кодеру который

оценивает свою работу в 5 000 р. :) это смешно ! 

ОПЛАТА БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ЛИБО ЧЕРЕЗ САЙТ либо ( что очень хотелось бы) в заключении договора подряда у нотариуса :) 

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Пишите цену и срок выполнения работы. Цену указывайте пожалуйста в виде сметы,

цена должна быть расписана до мелочей

Прошу прощения что не отвечал. Исполнитель найден, пока решаем технические вопросы.

PHP
8 лет назад
levanik2016
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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