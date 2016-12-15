Правки для сайта на MODx Evo + создание ИМ

Есть ряд сайтов, которые необходимо модернизировать. Все они на MODx Evo.

Например, на сайте http://metalloiskateli.ru поменять расположение верхнего меню.

На сайте есть верхнее меню и меню правое.

Верхнее сделать меню слева, а правое меню расположить вверху. Пример реализации покажу.

Сайт на MODx.

Необходимо также сайт Интернет магазин на MODx доработать под нужды большого портала. Часть функционала есть на http://metalloiskateli.ru , часть на другом сайте.

При отклике пишите. пожалуйста, стоимость смен расположения меню на сайте с доработкой css(понятно дело).

А также уточните сколько времени у Вас есть на доработки моих сайтов в неделю. Прежний программист сейчас за не имением времени перестал обслуживать и улучшать сайт, к сожалению.