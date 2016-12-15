Нужно написать модуль под MODX Revolution

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка83 просмотра

Нужно сделать личный кабинет для клиентов и продавцов с возможностью общения между собой и добавлениям ОТЗЫВОВ  на сайт пишите пожалуйста сразу цену 

MODX
8 лет назад
webbiz
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров