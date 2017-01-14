Есть страница админки в которой сделан интерфес к около 20 однотипным таблицам с разными данными. Данные приходит из API веб сервисов в виде джейсон массивов. также есть соответсвующий функционал для менеджмента данных в ...
Нужно спарсить товары в битрикс с торговыми предложениями
Во вложении файл с задачей (почему-то тут текст в одну строку размещается)
Во вложении файлы с ссылками на РАЗДЕЛЫ и на ТОВАРЫ которые надо спарсить(при парсинге нужно будет проверять, ссылка на раздел или на товар это, и запускать соответствующий механизм парсинга).Примечателен следующий момент: http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20140109134928733672http://take.ms/nC0j8 здесь нет разделения размеров/цветов на отдельные ячейки - это просто текст.Нужны идеи как это обойти, и стоимость вашей работы. В результате должен отработать парсер вашими руками, и скачаться все товары указанные во вложенных doc файлах.- Либо отдельно разобрав размеры/цвета на отдельные свойства- Либо хотя бы что-то придумать и всю эту строку с названием цвета/размера в свойство "название" пихать. И переработать на сайте вывод товаров для этого поставщика.Как описаны файлы: http://take.ms/aFCWz - примерПервая рамка - указан товар, и черным текстом указан основной раздел, и раздел "редирект" (имелось в виду раздел алиас) - тоесть данный товар должен быть привязан к этим двум разделам.Вторая рамка - товар привязан к 1 разделу - все просто.При парсинге нужно будет учесть этот момент привязывания товара к нескольким разделам.Либо, если так не получится, пишите что так не получится но можете просто скачать все товары в отдельную папку "Ререзрв" http://take.ms/AyZqK (мы так и делали ранее - на это мы тоже согласны), чтобы наш менеджер потом раскидал вручную товары в нужные папки и привязал папки-алиасы. Но как видите на скриншоте в рамке - нужно хотя бы разделить товар на разделы, с которых качались товары с сайта поставщика.При этом, при всем, последнее, обязательное условие - дубликатов товаров быть не должно.Пишите комментарий, скайп, и стоимость работы.
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