Необходимо написать бота для leeloo.cloud

Бот советчик по погоде.

Прикрепил пример JSONа, который будет отправлен вам в $_POST['data'].

И прикрепил пример ожидаемого от вас JSON ответа.

Как это вижу я.

Бот написан на php (с использованием или без фреймворка (допустим laravel или Codeigniter)), принимает JSON, если в тексте указан город, то ищется погода по этому городу, если нет, то по геоданным (если и этого нет, то по ip). Ресурс поставщик погоды выбираете на свое усмотрение, желательно из наиболее популярных.

Должна быть возможность получать погоду на сегодня, на завтра и на неделю.

-температура

-вероятность осадков

-другие данные, которые есть возможность вывести.

Можно просто JSON ответ.