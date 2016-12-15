Необходимо написать бота для leeloo.cloud

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Бот советчик по погоде.

Прикрепил пример JSONа, который будет отправлен вам в $_POST['data'].

И прикрепил пример ожидаемого от вас JSON ответа.

Как это вижу я.

Бот написан на php (с использованием или без фреймворка (допустим laravel или Codeigniter)), принимает JSON, если в тексте указан город, то ищется погода по этому городу, если нет, то по геоданным (если и этого нет, то по ip).  Ресурс поставщик погоды выбираете на свое усмотрение, желательно из наиболее популярных.

Должна быть возможность получать погоду на сегодня, на завтра и на неделю.

-температура

-вероятность осадков

-другие данные, которые есть возможность вывести. 

Можно просто JSON ответ.

CodeIgniterLaravelPHP
8 лет назад
Mizhgun
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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