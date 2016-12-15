Задача: - создать за месяц (1 сайт в 3 дня) - 10 сайтов - на wordpress - шаблон пойдет любой простой паблик чищенный от левых ссылок\плагинов и тд ...
Необходимо написать бота для leeloo.cloud
Бот советчик по погоде.
Прикрепил пример JSONа, который будет отправлен вам в $_POST['data'].
И прикрепил пример ожидаемого от вас JSON ответа.
Как это вижу я.
Бот написан на php (с использованием или без фреймворка (допустим laravel или Codeigniter)), принимает JSON, если в тексте указан город, то ищется погода по этому городу, если нет, то по геоданным (если и этого нет, то по ip). Ресурс поставщик погоды выбираете на свое усмотрение, желательно из наиболее популярных.
Должна быть возможность получать погоду на сегодня, на завтра и на неделю.
-температура
-вероятность осадков
-другие данные, которые есть возможность вывести.
Можно просто JSON ответ.
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