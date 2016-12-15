Тим-лид php, координатор, программист

Наша компания работает с большими объемами данных в сфере спортивных матчей.

Мы занимаемся сбором информации, хранением, анализом, постороением моделей прогнозирования, разработкой моделей по типу искусственного разума.

Технологии: PHP, Redis, Myscql, Big Data, Js

Требуется программист-лидер, с хорошей фантазией '"изобретателя", с огромным опытом работы в сфере web и прикладными задачами в области: 1)Парсинга любого поточного контента в режиме live (websockets, HTML и тд), 2) Умное кэширование с актуализацией новых данных 3) Анализ информации 4) Разработка стратегий прогноза по многочисленным данным, нахождение закономерностей в потоке информации 5) Плагины для браузера

В обязанности входит, координировать работу своего программиста-помошника, обеспечить бесперебойную работу сервисов, ставить задачи, тестировать, самостоятельно принимать решения по многим вопросам, оплачивать оборудование, быть онлайн практически 24/7/365. По итогам месяца бонусы до 100% от оклада. В заявке пишите полную информацию о навыках и дополнительно мотивацию, чего хотите добиться работая с нами, возможно прокачать новые навыки, также вашу локацию, возраст, портфолио.