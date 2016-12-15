Оптимизация сайта на joomla 2.5 под Safari

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Закрыт1 заявка109 просмотров

При открытии страниц сайта на j2.5 с macOS через браузер сафари,  происходит лаг в 15-30 сек и только после начинает загружаться страница. В других браузерах такой проблемы нет. 

JoomlamacOS
8 лет назад
basid
39 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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