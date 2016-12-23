Скорость работы сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок192 просмотра

Оптимизировать скорость работы двух сайтов на версии для мобильных устройств, планшетов и пк за 90% и более. Один сайт на модх другой на джумле. http://propusk-pro.ru;  http://www.vodokanal-msk.ru

Joomla
8 лет назад
Panda676
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

NESTA13
38 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$33
2 дня
Александр повысил скорость работы сайтов до максимально возможной, исправил все косяки! Результат, по developers.google.com, 100/100. Работаем дальше!
Спасибо за работу! Чёткая постановка задачи, мгновенная оплата! Очень общительный, порядочный, коммуникабельный и просто замечательный человек! Всегда на связи, когда это нужно. Приятно иметь дело, а сотрудничать - одно удовольствие! Всем ненавязчиво рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

NESTA13
38 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад