Joomla: синхронизация цен на сайте с csv-файлом (8 часов).

1. Необходимо настроить автоматическую синхронизацию цен из csv-файла с ценами на сайте. Отображение цен в карточках

уже реализовано, но сейчас скрыто, т.к. синхронизация цен еще не настроена.

Есть - дизайн подробной страницы товара.

Есть – файл csv для синхронизации.

2. Помимо цены, синхронизируем статус наличия (5 статусов).

3. Необходимо дополнительно настроить автоматическое обращение сайта к файлу csv каждые 15 минут.

После успешного выполнения данного блока, мы готовы передать следующий блок по данному проекту в работу.

Общение голосом (скайп), при работе с проектом – обязательное условие работы над проектами.

Время на задачу: 8 часов.

Стоимость 1 часа – 500 р.

Если Вас устраивают условия и сроки, стучите,пожалуйста, в SKYPE –обсудим.

ССЫЛКИ на выполненные работы ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Ждем откликов.

Спасибо за внимание!