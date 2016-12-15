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Joomla: синхронизация цен на сайте с csv-файлом (8 часов).
1. Необходимо настроить автоматическую синхронизацию цен из csv-файла с ценами на сайте. Отображение цен в карточках
уже реализовано, но сейчас скрыто, т.к. синхронизация цен еще не настроена.
Есть - дизайн подробной страницы товара.
Есть – файл csv для синхронизации.
2. Помимо цены, синхронизируем статус наличия (5 статусов).
3. Необходимо дополнительно настроить автоматическое обращение сайта к файлу csv каждые 15 минут.
После успешного выполнения данного блока, мы готовы передать следующий блок по данному проекту в работу.
Общение голосом (скайп), при работе с проектом – обязательное условие работы над проектами.
Время на задачу: 8 часов.
Стоимость 1 часа – 500 р.
Если Вас устраивают условия и сроки, стучите,пожалуйста, в SKYPE –обсудим.
ССЫЛКИ на выполненные работы ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Ждем откликов.
Спасибо за внимание!
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