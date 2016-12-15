Joomla: синхронизация цен на сайте с csv-файлом (8 часов).

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка181 просмотр

1.    Необходимо настроить автоматическую синхронизацию цен из csv-файла с ценами на сайте. Отображение цен в карточках

уже реализовано, но сейчас скрыто, т.к. синхронизация цен еще не настроена.

Есть - дизайн подробной страницы товара.

Есть – файл csv для синхронизации.

 

2.    Помимо цены, синхронизируем статус наличия (5 статусов).

 

3.    Необходимо дополнительно настроить автоматическое обращение сайта к файлу csv каждые 15 минут. 

 

После успешного выполнения данного блока, мы готовы передать следующий блок по данному проекту в работу. 

Общение голосом (скайп), при работе с проектом – обязательное условие работы над проектами. 

Время на задачу: 8 часов. 

Стоимость 1 часа – 500 р.

Если Вас устраивают условия и сроки, стучите,пожалуйста, в SKYPE –обсудим.   

ССЫЛКИ на выполненные работы ОБЯЗАТЕЛЬНО!   

Ждем откликов.   

Спасибо за внимание! 

Joomla
8 лет назад
Artii
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва

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