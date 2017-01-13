Импорт товаров с oasiscatalog.com , gifts.ru в интернет-магазин. Инструкция от поставщика прилагается прилагается. Магазин на Opencart. Нужно с 2-3 разных поставщиков настроить импорт товаров в один каталог на сайте
Доработка интернет-магазина на 1С-Битрикс
Требуется доработать интернет-магазин на 1С-Битрикс. Задачи разные: исправление ошибок по верстке, доработка стандартных компонентов битрикса, работа с чужими (сторонними) модулями и компонентами.
Список задач скину выбранном исполнителю. Оплата почасовая.
Компании и группы специалистов не рассматриваю.
Для выбора исполнителя просьба в ответе указать:
1. Опыт работы с 1С-Битрикс (лет)
2. Опыт разработки интернет-магазинов (количество), сайтов (количество)
3. Стоимость часа работы (рублей)
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