Доработка интернет-магазина на 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки116 просмотров

Требуется доработать интернет-магазин на 1С-Битрикс. Задачи разные: исправление ошибок по верстке, доработка стандартных компонентов битрикса, работа с чужими (сторонними) модулями и компонентами.  

Список задач скину выбранном исполнителю. Оплата почасовая.  

Компании и группы специалистов не рассматриваю.  

Для выбора исполнителя просьба в ответе указать:  

1. Опыт работы с 1С-Битрикс (лет)  

2. Опыт разработки интернет-магазинов (количество), сайтов (количество)  

3. Стоимость часа работы (рублей)

8 лет назад
expertplus
Алексей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров